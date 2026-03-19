    17:24, 19 Март 2026 | GMT +5

    Шуба Мыржакыпа Дулатова представлена на уникальной выставке в Национальном музее

    В Национальном музее открылась особая экспозиция, где представлены 14 эксклюзивных изделий в казахском национальном стиле, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Міржақып Дулатұлының тайжақы тоны
    В экспозиции собраны вещи конца XIX — начала XX века, созданные из дорогой кожи и натурального меха. В прошлом они принадлежали знати и состоятельным людям, а сегодня вновь рассказывают о времени, вкусе и статусе своих владельцев. Одни экспонаты были найдены археологами, другие бережно сохранены и переданы потомками.

    Міржақып Дулатұлының тоны
    Среди уникальных предметов — шуба Мыржакыпа Дулатова, представляющая особую историческую ценность.

    В рамках мероприятия этнограф и ремесленница Булбул Капкызы также представила национальные костюмы, украшенные собственноручными орнаментами, и рассказала об их символике.

    — Сегодня я принесла в музей сәукеле — головной убор, который казахская девушка надевает лишь раз в жизни. Я полностью изготовила его своими руками. Орнамент на нем — «лебединая шея», символ любви, нежности и красоты, — отметила она.

    Как рассказала мастерица, элементы свадебного убора — имеют глубокий смысл и символизируют пожелание девушке свободной и счастливой жизни.

    Как отметила старший научный сотрудник Национального музея Бахытгуль Нургожина, подобные меховые изделия в прошлом были редкостью.

    — Вообще на семью могли иметь одно или два таких меховых изделия. Это было очень редко, поскольку производство было дорогим. Их шили из натуральной пушнины. Даже отделка — пуговицы — выполнялись из натуральных полудрагоценных камней и серебра, что также имело большое значение, — рассказала она.

    По ее словам, выставка призвана расширить представление о казахской национальной одежде.

    — Мы хотели показать, что у нас есть не только камзолы и платья, но и очень богатая верхняя одежда, — подчеркнула Бахытгуль Нургожина.

    Национальная одежда в Казахстане — это не просто дань традиции, а один из самых устойчивых и ярких трендов. Она вернулась в повседневную жизнь, став символом самоидентичности и культурной памяти.

    Отметим, сегодня Казахстан отмечает День национальной одежды.

    Азиза Закумбаева
