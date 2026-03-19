Шуба Мыржакыпа Дулатова представлена на уникальной выставке в Национальном музее

В экспозиции собраны вещи конца XIX — начала XX века, созданные из дорогой кожи и натурального меха. В прошлом они принадлежали знати и состоятельным людям, а сегодня вновь рассказывают о времени, вкусе и статусе своих владельцев. Одни экспонаты были найдены археологами, другие бережно сохранены и переданы потомками.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Среди уникальных предметов — шуба Мыржакыпа Дулатова, представляющая особую историческую ценность.

В рамках мероприятия этнограф и ремесленница Булбул Капкызы также представила национальные костюмы, украшенные собственноручными орнаментами, и рассказала об их символике.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

— Сегодня я принесла в музей сәукеле — головной убор, который казахская девушка надевает лишь раз в жизни. Я полностью изготовила его своими руками. Орнамент на нем — «лебединая шея», символ любви, нежности и красоты, — отметила она.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Как рассказала мастерица, элементы свадебного убора — имеют глубокий смысл и символизируют пожелание девушке свободной и счастливой жизни.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Как отметила старший научный сотрудник Национального музея Бахытгуль Нургожина, подобные меховые изделия в прошлом были редкостью.

— Вообще на семью могли иметь одно или два таких меховых изделия. Это было очень редко, поскольку производство было дорогим. Их шили из натуральной пушнины. Даже отделка — пуговицы — выполнялись из натуральных полудрагоценных камней и серебра, что также имело большое значение, — рассказала она.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

По ее словам, выставка призвана расширить представление о казахской национальной одежде.

— Мы хотели показать, что у нас есть не только камзолы и платья, но и очень богатая верхняя одежда, — подчеркнула Бахытгуль Нургожина.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Национальная одежда в Казахстане — это не просто дань традиции, а один из самых устойчивых и ярких трендов. Она вернулась в повседневную жизнь, став символом самоидентичности и культурной памяти.

Фото: Kazinform

Отметим, сегодня Казахстан отмечает День национальной одежды.