Штурмовики запустили ракеты в Сарышагане

САРЫШАГАН. КАЗИНФОРМ - Летчики ВВС Казахстана выполнили полеты с боевым применением авиационных средств поражения в рамках тактико-специальных учений на полигоне «Сарышаган», передает МИА «Казинформ».

Экипажи штурмовиков Су-25 одиночно и в составе пар выполнили практические пуски управляемых ракет класса «воздух-воздух» по воздушным целям. Пуски ракет производились днем и ночью с использованием приборов ночного видения.

«Мы отрабатываем боевое применение с использованием штурмовиков Су-25, прошедших модернизацию. Основное внимание уделяется полетам в ночных условиях. Для молодых летчиков это обретение профессионального опыта. Экипажам истребителей необходимо произвести взлет с аэродрома в Шымкенте или Талдыкоргане, выполнить полет по заданному маршруту, обнаружить мишень, опознать ее, произвести пуск ракеты и поразить мишень. Все это требует серьезной подготовки», – отметил заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны ВС РК генерал-майор авиации Туралы Койшикулов.

Полетам на боевое применение предшествовала тщательная подготовка и планирование. Ранее летчики перебазировались на оперативный аэродром.

Как отметили в Управлении главнокомандующего Силами воздушной обороны ВС РК, учения позволят совершенствовать боевое применение авиационных средств поражения и повысить боеспособность военной авиации в целом.

Справочно: Су-25 – штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Предназначен для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.

Су-25 оснащается мощным комплексом вооружения – авиапушками, авиабомбами различного калибра и назначения, управляемыми и неуправляемыми ракетами класса «воздух-земля», управляемыми ракетами класса «воздух-воздух». Всего может устанавливаться 32 вида вооружений.