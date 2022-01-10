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    22:29, 09 Январь 2022 | GMT +6

    Штурм здания департамента полиции Алматы был спланирован – оперштаб

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Нападение на департамент полиции в Алматы было чётко спланировано, заявили в городском оперативном штабе по борьбе с терроризмом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

    По данным официального представителя Алматинского городского оперативного штаба по борьбе с терроризмом Салтанат Азирбек, это подтверждает видео, оказавшееся в распоряжении следственных органов.

    «Изъято из незаконного оборота 18 единиц огнестрельного оружия и 314 боеприпасов к ним. В числе задержанных есть активные участники штурма здания ДП г. Алматы в ночь на 6 января. Призываем граждан сохранять спокойствие», - сказала С. Азирбек.

    По ее словам, всего с начала антитеррористической операции удалось задержать 852 участника террористических акций, массовых беспорядков, мародёрства и других преступлений. От бандитских группировок удалось зачистить несколько объектов. В их числе - резиденция Президента, акимат, площадь республики, микрорайон Думан, жилой массив, прилегающий к торговому центру «Кар Сити», а также Ауэзовский и Наурызбайский районы.


    Теги:
    Происшествия, ЧС ЧП-2022 Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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