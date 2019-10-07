Штукатурка обрушилась в одной из школ в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В результате обрушения штукатурки в школе-лицее №71 столицы ученица получила травму, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление образования города Нур-Султана.

Как сообщила пресс-секретарь управления образования г. Нур-Султана Жазира Асанова, сегодня на уроке первой смены на третьем этаже посыпалась штукатурка. Вместе с ней упала лампа дневного освещения. Обсыпавшаяся штукатурка задела ученицу. После обследования во 2-й городской больнице девочку отпустили домой. Других пострадавших нет, отметили в управлении образования.

Сотрудники ведомства совместно с ДЧС проводят предварительное обследование кабинета. Причина будет озвучена по итогам осмотра.

Назначено техобследование всех остальных кабинетов. Также обследование будет проводиться во всех остальных объектах образования, чтобы избежать подобных ситуаций.