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    09:37, 18 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Штукатур-маляр украла мебель из квартиры своего нанимателя в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Житель Нур-Султана нанял женщину для ремонта квартиры и уехал на месяц. Вернувшись, он не обнаружил ни ремонта, ни мебели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

    Житель города заявил в полицию о краже в своей квартире.

    «Как рассказал мужчина, для ремонта он нанял женщину. Заплатив аванс и вручив ей ключи от жилья, мужчина уехал из города. Вернувшись в столицу спустя один месяц, потерпевший обнаружил, что из квартиры пропали строительные инструменты и спальный гарнитур. Кроме того, не выполнив ремонтные работы, штукатур-маляр скрылась», - рассказали в пресс-службе ДП.

    По подозрению в краже задержана 33-летняя женщина, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК (кража). Задержанная дала признательные показания, вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцу.

    Департамент полиции Нур-Султана убедительно рекомендует быть бдительными, не оставлять ценные вещи без присмотра и не доверять малознакомым лицам.



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    Криминал Астана Правоохранительные органы
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