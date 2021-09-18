Штукатур-маляр украла мебель из квартиры своего нанимателя в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Житель Нур-Султана нанял женщину для ремонта квартиры и уехал на месяц. Вернувшись, он не обнаружил ни ремонта, ни мебели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

Житель города заявил в полицию о краже в своей квартире.

«Как рассказал мужчина, для ремонта он нанял женщину. Заплатив аванс и вручив ей ключи от жилья, мужчина уехал из города. Вернувшись в столицу спустя один месяц, потерпевший обнаружил, что из квартиры пропали строительные инструменты и спальный гарнитур. Кроме того, не выполнив ремонтные работы, штукатур-маляр скрылась», - рассказали в пресс-службе ДП.

По подозрению в краже задержана 33-летняя женщина, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК (кража). Задержанная дала признательные показания, вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцу.

Департамент полиции Нур-Султана убедительно рекомендует быть бдительными, не оставлять ценные вещи без присмотра и не доверять малознакомым лицам.



