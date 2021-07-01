Штрафы заплатят жамбылцы за курение кальяна в общественных местах

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Рейдовые мероприятия в увеселительных заведениях города Тараз провели жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, рейдовые мероприятия проводятся в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2021» и направлены на выявление наркоправонарушений.

«В ходе проверки в 15 кафе и барах сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области и отдела местной полицейской службы УП Тараза выявили 17 нарушений запрета потребления табачных изделий (курение кальяна) в общественных местах», - пояснили в ведомстве.

По результатам рейдов к административной ответственности по статье 441 КоАП РК привлечено 17 человек, которые заплатят штраф в размере 15 МРП (43 755 тенге).





«Во всех охваченных проверкой увеселительных заведениях розданы информационные листки о запрете курения кальяна в общественных местах. Администрация заведений предупреждена об адмответственности по статье 422 КоАП РК (непринятие мер к пресечению сбыта и немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров). Помимо этого, предупреждены об уголовной ответственности по статье 299-1 УК РК (пропаганда и незаконная реклама наркотических средств», - сказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области полковник полиции Аскар Джумабеков.

В правоохранительном ведомстве напомнили, что курение кальяна в ресторанах, кафе, барах и других общественных заведениях запрещено.

Напомним, широкомасштабное республиканское мероприятие находится на особом контроле министра МВД РК Ерлана Тургумбаева. Ежегодно эта действенная широкомасштабная акция ставит надежный щит антинаркотической деятельности как в жамбылском регионе, так и по всей республике. Шуская долина считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций дикорастущей конопли.