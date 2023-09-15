Штрафы заплатят 14 электросамокатчиков в Петропавловске

В Петропавловске за полмесяца к административной ответственности привлекли 65 водителей электросамокатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге начальник департамента полиции Айдын Кабдулдинов проинформировал, что из 65 нарушителей 51 отделался предупреждением, 14 оштрафованы в сумме на 79 350 тенге каждый.

«Согласно принятых изменений, с 30 августа допускается движение электросамокатов по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, если водителю исполнилось 18 лет и у него имеется водительское удостоверение любой категории, выданное в РК. По обочине, тротуару или пешеходной дорожке со скоростью не более шести километров в час, не создавая опасности для движения пешеходов могут передвигаться водители электросамокатов в возрасте от 16 лет», - прокомментировал главный полицейский области.

Водитель должен быть в шлеме. Запрещается ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; перевозить пассажиров, перевозить груз, поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении; буксировка электрических самокатов и электрическими самокатами; пересекать проезжую часть дороги по пешеходным переходам, находясь на транспортном средстве; передвигаться в темное время суток по проезжей части дороги без светоотражающего предмета.

Штраф за нарушение правил для электросамокатчиков составляет 3-5 МРП (10 350 – 17 250 тенге).

А. Кабдулдинов отметил, что с начала года дорожно-транспортных происшествий с участием именно электросамокатов не зарегистрировано.