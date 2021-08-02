Штрафы за загрязнение воздуха получили 16 водителей в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 16 водителей оштрафовали за загрязнение воздуха в Атырау. Об этом сообщили в региональном департаменте полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

Как отметили полицейские, от горожан часто поступают жалобы по поводу транспортных средств, которые наносят чрезмерный вред окружающей среде. В связи с этим управление полиции города Атырау направило предложение в областное управление экологии и проработало совместную работу с 28 по 29 июля.

«Сотрудники управления полиции г. Атырау проверили соответствие более 20 автомобилей нормативам вредных выбросов в окружающую среду. В результате проверки выявлены транспортные средства с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах. Водители 16 автомобилей привлечены к административной ответственности по статье 334 КоАП РК «Эксплуатация автомототранспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах», - сказал начальник ДП Атырауской области полковник Камза Умбеткалиев.