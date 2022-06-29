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Штрафы за вред природе намерены увеличить в Казахстане
29 Июня 2022 11:14

Штрафы за вред природе намерены увеличить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев представил поправки в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам усиления административной ответственности за экологические нарушения» и в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целях защиты национальных парков и других природных богатств Казахстана проектами законов предусматриваются изменения и дополнения в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях.

«Ежегодно не прекращаются факты возникновения лесных пожаров и очагов вредителей в лесных массивах по причине несоблюдения лесопользователями правил пожарной безопасности и санитарных правил при осуществлении заготовки и вывозки древесины. В связи с тем, что Казахстан является малолесистым, (всего 5% от общей площади), в целях сохранения лесов необходимо усилить ответственность лесопользователей. Законопроектом предлагается в части 2 статьи 368 КоАП «Нарушение установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывозки древесины, добычи живицы и древесных соков, второстепенных лесных материалов» увеличить размер штрафов за деяния, совершенные на особо охраняемой природной территории», - сообщил в ходе пленарного заседания Мажилиса Сериккали Брекешев.

В связи с актуальной проблемой засорения национальных парков твердо-бытовыми отходами увеличен размер штрафов за уничтожение или повреждение лесной фауны, а также повреждение, засорение леса отходами, химическими веществами и иное нанесение ущерба землям лесного фонда. (ч.4 ст. 372).

«В последние годы резко возросло количество случаев нарушения порядка пребывания физических лиц на отдельных видах особо охраняемых природных территорий. Если в 2017 году совершено всего 41 правонарушение, то в 2020 году, несмотря на пандемию, более 900 лиц привлечены к ответственности. В этой связи, Законопроектом предусмотрено увеличение размера штрафа с 2 до 5 МРП (статья 380 КоАП)», - сообщил глава Минэкологии.

По его словам, в настоящее время за нарушение режима особо охраняемых природных территорий в Кодексе об административных правонарушениях ответственность не предусмотрена, однако предусмотрена в Уголовном кодексе – статья 342. В этой связи КоАП дополнен новой статьей 380-1 «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий». Ответственность по данной статье наступает в случае нарушения режима особо охраняемых природных территорий, причинившего значительный ущерб. Данная статья будет распространяться на случаи нарушения режима ООПТ, но отсутствие признаков уголовно наказуемого деяния.


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Автор:
Корреспондент

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