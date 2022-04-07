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    20:48, 06 Апрель 2022 | GMT +6

    Штрафы за плохие дороги превысили два млн тенге в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В этом году за неудовлетворительное содержание дорог привлечены к ответственности 68 должностных лиц. Общая сумма наложенных штрафов составила свыше двух миллионов тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Костанайские полицейские начали комплексное весеннее обследование автомобильных дорог республиканского и областного значения. Стражи порядка выявляют дефекты дорог: ямы, выбоины, просадки, а также недостатки технических средств регулирования дорожного движения (дорожные знаки, светофоры, разметка).

    «В связи резким потеплением на дорогах образуются аварийно-опасные места. В настоящее время полицейскими проводится работа по противопаводковым мероприятиям. Совместно с коммунальными службами усилена работа по беспрепятственному пропуску талой воды через системы ливневых канализаций, проводится откачка воды с затопленных участков. В эти дни ограничено движение транспортных средств по автодороге областного значения Аулиеколь-Жалдама», - сообщил заместитель начальника Управления административной полиции ДП области подполковник Аслан Балгабаев.

    В ведомстве отмечают, что за 3 месяца 2022 года сотрудниками отдела дорожно-технической инспекции Костанайской области проведено уже более 800 обследований автодорог общего пользования, протяженность которых - свыше 6 тысяч километров.

    «По итогам проведенных обследований в местные исполнительные органы и собственникам дорог выдано более 800 предписаний на устранение выявленных недостатков. В местные исполнительные органы направлено 69 информационных писем с предложениями по улучшению организации дорожного движения. Это установка светофоров, строительство надземных и подземных пешеходов, строительство транспортных развязок, мостов и путепроводов. Все ремонтные работы в текущем году начнутся с наступлением благоприятных погодных условий и установившейся плюсовой температуры»,- подытожили в полиции.


    Теги:
    МВД РК Дороги Костанайская область Акимат Правоохранительные органы
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