Штрафы за низкое качество интернета намерены повысить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штрафы за нарушение параметров качества связи намерены увеличить в Казахстане в 10 раз. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмического развития РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году стандарты качества говорят, что для 4G низкий порог – 5МБ/сек, а для 3G - от 1,5 МБ/сек. Это самые низкие пороги для операторов связи. Если будет выявлен более низкий порог, имеем право выписывать штрафы», - пояснил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмического развития РК.

Он также отметил, что штрафы за нарушение параметров качества связи, которые сейчас выписывают, составляют около 200 тысяч тенге. Ведомство намерено поднять сумму в 10 раз.

«Мы говорим, что сейчас их надо поднять в 10 раз. Сейчас идет обсуждение с депутатами. Мы поднимем их, и минимальный порог штрафов операторам связи будет около 2 миллионов тенге», - добавил Багдат Мусин.

Напомним, ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмического развития РК Багдат Мусин сообщил, что операторы ЦОНов не будут иметь доступ к персональным данным казахстанцев без соответствующего кода.