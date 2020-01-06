Штрафы за неубранный снег: более 300 нарушений выявили в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарские стражи порядка штрафуют за неубранный снег, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
С начала зимнего сезона стражами порядка возбуждено свыше 300 административных материалов по статье «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов». Наказаны около 42 владельцев коммерческих объектов, сообщили журналистам в департамента полиции Павлодарской области.
В отношении одного из местных КСК «Алем-2014» составлен материал за неубранный снег во дворе одного из домов выписан штраф на сумму свыше 100 тысяч тенге.
Обходы дворов, обследования магазинов, торговых центров и других коммерческих объектов павлодарская полиция, по данным департамента, проводит для выявления нарушений правил благоустройства и из-за обильного снегопада.
«Согласно данным правилам собственниками и арендаторами всех объектов снег очищается с прилегающих территорий и вывозится на места, установленные местными исполнительными органами. Не допускается складирование снега и наледи на землях общего пользования на прилегающей территории в границах 5 метров по периметру, непосредственно примыкающей к границам здания, сооружения, ограждения, строительных площадок, к объектам торговли, рекламы и иным объектам, находящимся в собственности, владении, аренде, на балансе у юридических или физических лиц», - напомнили стражи порядка и попросили соблюдать правила благоустройства.
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