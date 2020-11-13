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Штрафы за нарушение масочного режима  ввели в Южной Корее

13 Ноября 2020 12:00
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Штрафы за нарушение масочного режима  ввели в Южной Корее

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ – В Южной Корее, получившей высокую оценку в борьбе с коронавирусной инфекцией, ввели штрафы в размере 100 000 вон или 90 долларов за отсутствие масок в общественных местах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

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Новая норма действует с 13 ноября и направлена на тех немногих, кто выбрал не надеть маску или же надел маску неправильно.

От обязательного ношения масок были освобождены дети младше 14 лет или люди, не способные надеть маску самостоятельно или имеющие проблемы со здоровьем.

Также говорится, что соблюдение масочного режима не обязательно в определенных ситуациях, а именно во время потребления пищи или жидкости, внутри бассейнов или саун, а также во время идентификации.

При соблюдении дистанции 2 метров также разрешается ходить без масок в парках, во время езды на велосипеде и скалолазания.


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#Корея   #Коронавирус  
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Автор:

Adlet Seilkhanov

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