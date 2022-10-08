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Штрафы наложили на АО «КазТрансГаз Аймак» за 14 нарушений промбезопасности в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
8 Октября 2022, 03:27
Штрафы наложили на АО «КазТрансГаз Аймак» за 14 нарушений промбезопасности в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – На объектах Атырауского филиала «КазТрансГаз Аймак» выявили 14 нарушений в области промышленной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Государственными инспекторами департамента Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Атырауской области проведена проверка опасных производственных объектов и опасных технических устройств Атырауского филиала АО «КазТрансГаз Аймак». В ходе проверки обследованы 12 опасных производственных объектов: автоматические газораспределительные станции, межпоселковые газопроводы-отводы. Выявлено 14 нарушений требований законодательства в области промышленной безопасности», - сообщили в пресс-службе Комитета промышленной безопасности МЧС РК.

Государственными инспекторами выдано предписание об устранении выявленных нарушений и наложены административные взыскания в виде штрафов по статье 298 части первой и по статье 306 части четвертой Кодекса РК «Об административных правонарушениях».

В пресс-службе сообщили, что основными нарушениями требований промышленной безопасности являются:

- несоблюдение требований по обеспечению подготовки, переподготовки, проверки знаний специалистов, в области промышленной безопасности;

- допущение к применению контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации с истекшим сроком поверки;

- невыполнение условий положения о производственном контроле;

- несоблюдение требований безопасности объектов газоснабжения;

- несоблюдение персоналом своевременного контроля за техническим состоянием газового оборудования и другие.

Основным видом деятельности предприятия является транспортировка природного газа по распределительным газопроводам, эксплуатация газораспределительных установок, пунктов распределение газа. А также котлов, сооружений на газопроводах, реализация газа потребителям, выдача технических условий, согласование проектов газопроводов для населения.


Атырауская область   МЧС  
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