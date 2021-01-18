Штрафы на три млн тенге выписали за нарушения карантина в Шымкенте с начала года

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2021 года по 17 января 2021 года в Шымкенте проведено 58 рейдовых проверок, мониторингом было охвачено 1179 объектов. Из них: 777 объектов питания, 345 коммунальных объектов, 57 детских и подростковых учреждений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии№В объектах общественного питания часто встречаются следующие нарушения: несоблюдение режима работы, проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей, нарушение масочного режима, несоблюдение лимита численности посетителей. По итогам рейдовых проверок на 58 ответственных лиц составлены протоколы и наложены штрафы на общую сумму 3 019 720 тенге.