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Штрафы на три млн тенге выписали за нарушения карантина в Шымкенте с начала года

Редактор:  
Гульмира Байзакова
18 Января 2021, 02:39
Штрафы на три млн тенге выписали за нарушения карантина в Шымкенте с начала года

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2021 года по 17 января 2021 года в Шымкенте проведено 58 рейдовых проверок, мониторингом было охвачено 1179 объектов. Из них: 777 объектов питания, 345 коммунальных объектов, 57 детских и подростковых учреждений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии№

В объектах общественного питания часто встречаются следующие нарушения: несоблюдение режима работы, проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей, нарушение масочного режима, несоблюдение лимита численности посетителей. По итогам рейдовых проверок на 58 ответственных лиц составлены протоколы и наложены штрафы на общую сумму 3 019 720 тенге.
С начала года нарушения выявлены на 18 объектах общественного питания, в ночном, лотерейном, в 3 компьютерных и 4 бильярдных клубах, в кинотеатре, 8 ресторанах, бургер-центре, 9 продуктовых магазинах, 3 лаундж-барах, 2 местах для проведения петушиных боев, 2 автозаправочных станциях, 2 торговых точках, гостиничном комплексе, бане и в детском садике.
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