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Штрафы на 700 тысяч тенге набрал в Павлодаре водитель авто с российскими номерами

10 Ноября 2021 17:10
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Штрафы на 700 тысяч тенге набрал в Павлодаре водитель авто с российскими номерами

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре водитель снятой с учёта в РФ машины 32 раза попал в камеры систем фиксации за нарушения, водитель оштрафован на 713 тысяч 965 тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В поле зрения систем фиксации правонарушений 32 раза попал водитель транспортного средства марки «ВАЗ 21014», снятого с регистрационного учёта в Российской Федерации, но при этом ездивший на данном авто в Казахстане. За данные нарушения ПДД на водителя наложены штрафы на общую сумму 713 тысяч 965 тенге», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области журналистам.

Там добавили, что свои штрафы водитель ещё не оплатил.

В Павлодарской области примерно 20 % нарушений правил дорожного движения совершают водители машин, снятых с регистрационного учета в России, но используемых в Казахстане. За 10 месяцев этого года, отметили в ДП, выявлено больше 109 тысяч административных правонарушений в сфере дорожной безопасности, по которым наложено штрафов больше, чем на миллиард тенге.

«Из данного количества нарушений 11252 совершены водителями автотранспорта, снятого с учета в Российской Федерации, но эксплуатируемого в Республике Казахстан. Указанные нарушения ПДД выявлены стационарными скоростемерами системы «Redspeed» и интеллектуальными системами контроля за дорожным движением, сумма штрафов составила более 124 миллионов тенге,- рассказал первый замначальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

Водители этих машин, зная, что автомобили сняты с учёта в Российской Федерации, не торопятся ставить их на учет в Казахстане, чтобы таким образом избежать ответственности, отметили в правоохранительных органах.

«Имеются примеры, когда водители автомашин, будучи уверенными, что правовая ответственность для них не наступит, совершают десятки правонарушений», - добавили в ведомстве.

Напомним, в понедельник в регионе в первый день полицейской операции «Безопасная дорога» стражи порядка выявили 380 нарушений правил дорожного движения.




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#Павлодарская область   #ДТП   #МВД РК  
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Автор:

Антон Гагарин

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