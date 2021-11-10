Штрафы на 700 тысяч тенге набрал в Павлодаре водитель авто с российскими номерами

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре водитель снятой с учёта в РФ машины 32 раза попал в камеры систем фиксации за нарушения, водитель оштрафован на 713 тысяч 965 тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В поле зрения систем фиксации правонарушений 32 раза попал водитель транспортного средства марки «ВАЗ 21014», снятого с регистрационного учёта в Российской Федерации, но при этом ездивший на данном авто в Казахстане. За данные нарушения ПДД на водителя наложены штрафы на общую сумму 713 тысяч 965 тенге», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области журналистам.

Там добавили, что свои штрафы водитель ещё не оплатил.

В Павлодарской области примерно 20 % нарушений правил дорожного движения совершают водители машин, снятых с регистрационного учета в России, но используемых в Казахстане. За 10 месяцев этого года, отметили в ДП, выявлено больше 109 тысяч административных правонарушений в сфере дорожной безопасности, по которым наложено штрафов больше, чем на миллиард тенге.

«Из данного количества нарушений 11252 совершены водителями автотранспорта, снятого с учета в Российской Федерации, но эксплуатируемого в Республике Казахстан. Указанные нарушения ПДД выявлены стационарными скоростемерами системы «Redspeed» и интеллектуальными системами контроля за дорожным движением, сумма штрафов составила более 124 миллионов тенге,- рассказал первый замначальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

Водители этих машин, зная, что автомобили сняты с учёта в Российской Федерации, не торопятся ставить их на учет в Казахстане, чтобы таким образом избежать ответственности, отметили в правоохранительных органах.

«Имеются примеры, когда водители автомашин, будучи уверенными, что правовая ответственность для них не наступит, совершают десятки правонарушений», - добавили в ведомстве.

Напомним, в понедельник в регионе в первый день полицейской операции «Безопасная дорога» стражи порядка выявили 380 нарушений правил дорожного движения.







