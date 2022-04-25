Штрафы на 7,5 млн тенге заплатят за несанкционнированные свалки в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице ведутся усиленные работы по ликвидации несанкционированных свалок. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата города Нур-Султана.

В управлении охраны окружающей среды и природопользования отметили, что нарушители зимой под видом снега вывозят строительный мусор, который как подснежники «расцветает» весной.

Так, ликвидировано ещё 12 участков, вывезено почти 2 тыс. тонн отходов. В 2021 году было ликвидировано более 330 несанкционированных свалок, вывезено более 60 тыс. тонн мусора, в 2020 году - свыше 220 участков.

Для недопущения появления новых несанкционированных свалок с июня прошлого года в 5 раз увеличены размеры административных штрафов за нарушение экологических требований по управлению отходами. Для физических лиц с 10 МРП до 50 МРП, для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций с 20 МРП до 100 МРП, для субъектов среднего предпринимательства с 30 МРП до 100 % от суммы экономической выгоды, полученной в результате нарушения, для субъектов крупного предпринимательства - до 200% от суммы экономической выгоды, полученной в результате нарушения.

С начала 2022 года к административной ответственности привлечены 659 правонарушителей, оштрафованы на сумму более 7 млн 400 тыс. тенге.

Совместно с районными акиматами департаментом экологии, природоохранной полицией, службой «I-komek 109», посредством городских камер видеонаблюдения «СЕРГЕК» ведется усиленная работа по недопущению появления несанкционированных свалок, привлечению нарушителей к ответственности.











