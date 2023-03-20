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Штрафы на 265 млн тенге должны выплатить осужденные за коррупцию сотрудники управления экологии Алматы

Редактор:  
Гульмира Байзакова
20 Марта 2023, 12:42
Штрафы на 265 млн тенге должны выплатить осужденные за коррупцию сотрудники управления экологии Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Должностные лица управления экологии Алматы осуждены за коррупцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикорруционную службу.

Приговором суда №2 Медеуского района города Алматы за получение взятки (ст.366 УК) осужден вр.и.о. заместителя руководителя управления экологии и окружающей среды города Алматы Жексембаев М. Ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 96 млн тенге (30-тикратный размер взятки). За дачу взятки (ст.367 УК) также приговорены к штрафам в сумме более 73 млн и 64 млн. тенге руководители ТОО «Экосервис-С» Беркинбаев Г. и ТОО «Компания Стройтекс» Мапаев А. За посредничество во взяточничестве (ст.368 УК) менеджер ТОО «Eco Almaty» Рахым Б. к штрафу в размере 32 млн тенге. Общая сумма штрафа для осужденных составила более 265 млн тенге.

Они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и субъектах квазигосударственного сектора. Должностное лицо управления экологии и окружающей среды Жексембаев М. путем обмана и злоупотребления доверием получил от представителя ТОО «Реннесанс плюс» Беркинбаева Г. денежные средства около 5 млн тенге за предоставление земельных участков на территории жилых комплексов города Алматы для сбора и сортировки твердо-бытовых отходов. Жексембаев М. также получил взятку в размере более 3 млн тенге от директора ТОО «Компания Стройтекс» Мапаева А. через посредника Рахым Б. за общее покровительство по ранее заключенному договору о государственных закупках на разработку ПСД административного здания управления экологии и окружающей среды города Алматы. В соответствии со ст.41 УК РК, при неуплате штрафа в установленные сроки, мера наказания заменяется на лишение свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.
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