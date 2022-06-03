15:09
3 Июня 2022 14:07
Штрафы на 19,7 млн тенге выписали браконьерам за рыболовство на Каспии
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Завершилась природоохранная акция «Бекiре-2022», проходившая в Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Акция по защите рыбных запасов от браконьеров продолжалась два месяца. За это время сотрудники Урало-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с представителями правоохранительных органов и Пограничной службы КНБ РК выявили 1231 факт нарушения природоохранного законодательства.
В результате 895 человек привлечено к ответственности. Возбуждены 54 дела по фактам браконьерства. На нарушителей закона наложены штрафы на общую сумму 19,7 млн тенге.«Из незаконного оборота изъята 21 тонна рыбы, в том числе 1852 кг осетровых пород. Конфискована 621 единица рыболовных средств, 140 единиц водного транспорта», - сообщил главный специалист Урало-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Темирхан Онайбаев.
В общей сложности длина изъятых рыболовных сетей превысила 22 километра.
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