5 Августа 2022 13:13

Штрафы на 135 млн тенге выписали за плохой Интернет в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 135 млн тенге составила сумма штрафов за некачественные услуги интернет-связи в прошлом году. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек уточнил, что покрытие Интернета по стране составляет 99%. Однако, он согласился с тем, что «покрытие» не означает, что Интернет-связь распространена качественно не только в сельских населенных пунктах, но и в городах.

«Во-первых, в этом году мы внесли в КоАП увеличение объема штрафа за отсутствие качественного доступа к мобильному широкополосному доступу в Интернет, и во-вторых, в прошлом году мы ввели пороговое значение по различным видам доступа в Интернет: для 3G - 1 мегабит в секунду, для 4G - 5 мегабит в секунду. Большую работу мы проводим по проверкам качества по всей территории Казахстана, наше предприятие «Государственная радиочастотная служба» по заявлениям граждан регулярно выезжает», - пояснил вице-министр журналистам в рамках прошедшего в столице форума «Навстречу Цифровому Казахстану».

В прошлом году, по данным Асхата Оразбека, было проведено более 500 проверок. Жалобы населения в прошлом году в основном поступали на отсутствие качественного доступа в Интернет через мобильные сети.

«Мы увеличили объем штрафов практически в 10 раз. Сейчас, когда при первичном обращении мы выявляем нарушения по качеству связи, то оператор связи будет платить 500 МРП. При выявлении повторного нарушения, при неустранении некачественного доступа - штраф будет составлять 1,5 тыс. МРП. В прошлом году было более 500 проверок на 135 млн тенге. Это сумма штрафов», - сообщил А. Оразбек.

Ранее вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности к назвал сроки внедрения 5G в Казахстане. По его словам, в рамках пилотного режима охват связи будет доступна в определенных локациях.



