Штрафстоянку для грузовых машин открыли в Осакаровке

ОСАКАРОВКА. КАЗИНФОРМ – Первая специализированная штрафстоянка для хранения задержанных транспортных средств открылась в Осакаровке. Стоянка расположена на выезде из посёлка и сможет вместить более 30 большегрузных машин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На новом объекте под охраной до решения суда будет храниться автотранспорт, задержанный за грубые нарушения правил дорожного движения.

В дальнейшем, чтобы вернуть транспортное средство, водитель должен будет уплатить штраф и получить разрешение на возврат машины.

«С начала года в Осакаровском районе инспекцией транспортного контроля по Карагандинской области проведены рейды, в ходе которых выявлено 40 нарушений транспортного законодательства. В отношении нарушителей составлены административные материалы на сумму более 4 миллионов тенге, взыскан сбор в республиканский бюджет за перегруз на сумму более 160 тысяч тенге. Открытие штрафстоянок реализуется в рамках плана по сохранению автодорог. Такие стоянки появились уже в Жезказгане и Темиртау, теперь открыли и в Осакаровском районе», - говорит Ермек Жакупов, руководитель отдела контроля на автомобильном транспорте инспекции транспортного контроля по Карагандинской области.

Ранее инспекторам транспортного контроля приходилось в целях обеспечения административного производства стоять у машины для получения спецразрешения либо устранения причин нарушения. Сейчас эта процедура упрощается. Если будут выявлены нарушения, по которым предусмотрено помещение транспортного средства на штрафстоянку, машину поставят на неё, а комплекс транспортного контроля продолжит свою работу.

Стоит отметить, что в этом году по программе «Ауыл - Ел бесігі» в Осакаровке был проведён средний ремонт на 54 улицах, нанесена дорожная разметка и установлены дорожные знаки.