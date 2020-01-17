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Штрафстоянки для скота предлагают создать в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области актуальной остается проблема краж скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Начальник департамента полиции на заседании акимата Марат Тулебаев рассказал, где и при каких обстоятельствах чаще всего происходят эти преступления.
В прошлом году в регионе зарегистрировали 92 факта скотокрадства. Это на 16 больше, чем в 2018 году. Происходили кражи в 9 из 13 районов. Но больше всего их зафиксировали в Кызылжарском, Акжарском, Айыртауском, Шал акына и им. Г.Мусрепова.
Зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с участием бродячего домашнего скота, в которых погиб один человек и 10 получили ранения.
«Основная причина – неорганизованный выпас скота. Каждая вторая кража скота совершена с вольного выпаса. Мы предлагаем акиматам районов организовать специализированные загоны, так называемые штрафстоянки для содержания изъятого и бродячего скота. Такой опыт уже применяется в Восточно-Казахстанской области. И есть положительная динамика снижения фактов скотокрадства», - сказал М.Тулебаев.
Реализовать предложение, по мнению полицейских, несложно. В каждом населенном пункте нужно выделить одного работника, который будет объезжать село, устанавливать бродячий скот и при содействии участковых водворять его в специализированный загон. Оборудовать загоны могут помочь сельхозтоваропроизводители.
Сейчас в каждом районном отделе полиции создали группы, специализирующиеся на раскрытии краж скота. В прошлом году задержали 6 групп скотокрадов, возвратили владельцам 613 голов скота.
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