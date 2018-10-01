Штрафстоянки Астаны переполнены - акимат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане функционируют две специализированные стоянки. Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры планирует построить еще одну в ЖМ «Коктал-2» на земельном участке площадью 5,1 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

О работе действующих специализированных автопарковок по шоссе Алаш и проспекту Н. Тлендиева доложил заместитель руководителя управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны Алихан Куатбеков на общественном совете в городском акимате.

Спикер предложил внести некоторые дополнения в действующее постановление «Об утверждении Правил организации автостоянок (автопарковок) на территории города Астаны».

«На сегодняшний день обе спецстоянки для задержанных транспортных средств переполнены. Автомобили хранятся длительное время, имеется большое количество невостребованных транспортных средств. По шоссе Алаш имеется 541 машина, по проспекту Тлендиева на стоянке находятся 600 машин», - пояснил А. Куатбеков.

Именно эти проблемные моменты подтолкнули изменить и внести дополнения в действующий документ, а также построить новую специализированную стоянку. В настоящее время составляется проектно-сметная документация.

«Стоянка будет построена на земельном участке площадью 5,1 га в районе ЖМ «Коктал-2», рядом со специализированным ЦОНом». До конца года мы должны получить заключение экспертизы», - проинформировал докладчик. По его словам, данные требования позволят равномерно распределять места.