Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Штрафовать за табачные изделия без цифровой маркировки будут в РК
11 Августа 2022 17:46

Штрафовать за табачные изделия без цифровой маркировки будут в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О том, что в РК будут штрафовать за табачные изделия без цифровой маркировки, сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

Как известно, в связи с отменой бумажных акцизных марок, с 1 января 2022 года табачные изделия маркируются исключительно средствами идентификации.

В статью 283 Кодекса об административных правонарушениях внесены изменения в части замены термина «акцизные марки» на «средства идентификации», данные изменения вступили в силу с 13 июля 2022 года.

Постановлением Правительства Республики Казахстан утвержден конкретный перечень видов табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке (сигареты, сигариллы, сигары, стики, кальянный табак и т.д.).

Согласно законодательству Республики Казахстан оборот табачных изделий возможен только при наличии средств идентификации.

Также в Комитете государственных доходов напомнили, что теперь за отсутствие на всех видах табачных изделий цифровой маркировки (средств идентификации), органы государственных доходов будут привлекать к административной ответственности с конфискацией табачных изделий.

Всего с начала года (по состоянию на 10 августа 2022 года) выявлено и изъято 22,5 млн пачек табачных изделий , ввезенных контрабандным путем на территорию Республики Казахстан для реализации.


Фото: epha.org



Новости по теме
Западно-казахстанские предприятия задолжали работникам 125 млн тенге по зарплате
Уточненный бюджет столицы на этот год составит 867,2 млрд тенге
Как контролируют деятельность иностранных маркетплейсов налоговые органы РК
Читайте также
Западно-казахстанские предприятия задолжали работникам 125 млн тенге по зарплате
Родителей особенных детей в столице бесплатно обучат оказанию первой помощи
Оплачиваемая стажировка для студентов запускается в «Правительстве для граждан»
Нормы шумоизоляции нарушены в ряде новостроек Акмолинской области и столицы
Арабская компания намерена профинансировать и реализовать автодорожные проекты в РК
Ажиотаж с сахаром: приходят семьями, покупают и возвращаются снова – директор торговой сети
Уточненный бюджет столицы на этот год составит 867,2 млрд тенге
Как контролируют деятельность иностранных маркетплейсов налоговые органы РК
Популярное
1 Ушедший в отставку из-за коррупции подчиненного чиновник назначен замакима Атырауской области
2 Бакытгуль Хаменова не признала предъявленные в ходе суда обвинения
3 Семье погибшей Мадины Ерланкызы окажут материальную помощь
4 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Актобе и Атырау
5 Суд над замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой начался в Атырау

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив