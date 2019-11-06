Штрафовать за незаконное использование бюджетных средств планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За незаконное использование бюджетных средств в Казахстане планирует ввести штрафы. Об этом сообщил член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК Канат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За незаконное использование бюджетных средств виновные будут оштрафованы со всеми вытекающими из этого последствиями», - сказал Канат Мусин, представляя законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» на пленарном заседании палаты.

В заключении комитета отмечено, что в ходе рассмотрения законопроекта депутатами внесены предложения, касающиеся размеров штрафов по ряду правонарушений, уточнения компетенции Национального банка и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Ряд норм законопроекта, касающихся нарушений требований законодательства о реабилитации и банкротстве, туристической деятельности, платежах и платежных системах, рекламе, исключен из законопроекта в связи с тем, что аналогичные нормы приняты законом либо рассматриваются в соответствующих законопроектах.