Штрафовать за незаконное использование бюджетных средств планируют в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За незаконное использование бюджетных средств в Казахстане планирует ввести штрафы. Об этом сообщил член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК Канат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«За незаконное использование бюджетных средств виновные будут оштрафованы со всеми вытекающими из этого последствиями», - сказал Канат Мусин, представляя законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» на пленарном заседании палаты.
В заключении комитета отмечено, что в ходе рассмотрения законопроекта депутатами внесены предложения, касающиеся размеров штрафов по ряду правонарушений, уточнения компетенции Национального банка и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
Ряд норм законопроекта, касающихся нарушений требований законодательства о реабилитации и банкротстве, туристической деятельности, платежах и платежных системах, рекламе, исключен из законопроекта в связи с тем, что аналогичные нормы приняты законом либо рассматриваются в соответствующих законопроектах.
- Мажилис одобрил законопроект, закрепляющий понятие «Национальный пантеон»
- Увеличить штраф за управление автомобилем без прав до более чем 120 тысяч намерены в РК
- Работающий в специальных налоговых режимах МСБ освободят от подоходного налога в РК
- 400 млрд тенге перечислений КПН будет ежегодно поступать в местные бюджеты – Руслан Даленов
- Нурлан Нигматулин: Бюджеты могут быть разными, но качество услуг должно быть всегда высоким
- Мажилис одобрил законопроект по совершенствованию системы госуправления и межбюджетных отношений
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана