Штрафовать торговые сети за выкладку и демонстрацию табачных изделий будут в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство торговли и интеграции РК напомнило о необходимости довести до сведения субъектов торговой деятельности разъяснительную информацию, а также принять необходимые меры в целях недопущения нарушений законодательства при выкладке и продаже табачной продукции в торговых сетях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Министерство торговли и интеграции РК напоминает, что с 1 июля 2021 года вступил в силу подпункт 16) пункта 2 статьи 110 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» о запрете продажи табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них (табачная продукция) с ихвыкладкой иоткрытой демонстрацией.

Согласно поступающей информации, в торговых сетях систематически нарушаются данные нормы законодательства. В связи с чем, Минторговли направлено письмо в акиматы, а также в Национальную палату предпринимателей РК «Атамекен», Союз торговых сетей, ассоциации торговых предприятий и минимаркетов о необходимости довести до сведения субъектов торговой деятельности разъяснительную информацию, а также принять необходимые меры в целях недопущения нарушений законодательства при выкладке и продаже табачной продукции.

Наряду с чем, дополнительно разъясняем, что информация о табачной продукции доводится до сведения покупателей посредством размещения перечня продаваемой продукции, текст которого выполнен буквами одинакового размера черного цвета на белом фоне размером не более 40х30 сантиметров на одно место торговли и который составлен в алфавитном порядке, с указанием цены продаваемой табачной продукции без использования каких-либо графических изображений и рисунков.

Демонстрация покупателюв торговом объекте табачной продукции может осуществляться по его требованию после ознакомления с перечнем продаваемой табачной продукции.

Также отмечаем, что за нарушение требований законодательства об информации, о табаке и табачных изделиях и по продаже табака и табачных изделий, а также по производству, продаже и распространению товаров, имитирующих табачные изделия, в том числе изделия с нагреваемым табаком предусмотрена административная ответственность в рамках статей 198 и 199 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» (КоАП).

При этом, рассмотрение дел по статье 198 КоАП относится к компетенции органов внутренних дел, по статье 199 - к компетенции местных исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения.

Штрафные санкции за нарушение статьи 198 составляют от 10 до 100 месячных расчетных показателей (МРП) в зависимости от формы субъекта предпринимательства и повторности нарушений и от 15 до 120 МРП – за нарушение статьи 199.