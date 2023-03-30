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Штрафовать руководителей за переработку подчиненных планируют в Казахстане

Анеля Касымова
30 Марта 2023, 17:29
Штрафовать руководителей за переработку подчиненных планируют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев рассказал о мерах по защите прав служащих в вопросах сверхурочной работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дархан Жазыкбаев признался, что получает очень много жалоб со стороны госслужащих на превышение норм по количеству сверхурочной работы.

Как сообщила заместитель председателя Айнура Сергазиева, в Агентстве подготовили цифровые удостоверения государственных служащих. Они будут привязаны к системе СКУД, которая контролирует вход и выход в помещение.

«Будем мониторить через СКУД. При выявлении нарушений наши ребята будут направлять уведомление первому руководителю. В первый раз мы будем предупреждать, во второй раз – предусматривается административный штраф», - сказал Дархан Жазыкбаев, отвечая на вопросы сенаторов во время встречи в Агентстве.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируется закрепить в Трудовом кодексе РК право отказываться от работы сверхурочно.


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