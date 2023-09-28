Штрафовать предпринимателей за жалобы потребителей планируют в Казахстане

Мажилис рассматривает законопроект «О защите прав потребителей». Одной из новел документа является предложение штрафовать предпринимателей за жалобы потребителей на товары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Предлагается ввести гражданскую правовую ответственность предпринимателя, налагаемую в виде штрафа судом в пользу потребителя, чьи права были нарушены и не решены на досудебном этапе при обращении к предпринимателям, - сказал вице-министр торговли и интеграции Кайрат Балыкбаев во время презентации законопроекта.



Размер штрафа составляет от 10% до 50% от суммы иска потребителя. Чем меньше сумма иска, тем больше размер штрафа, в пределах указанного выше.

По его словам, в этой новелле есть несколько положительных моментов: это мотивация предпринимателей добровольно устранять нарушения на досудебном этапе (принцип: здесь и сейчас); ориентация на потребности клиента; мотивация к развитию общественного мониторинга и построения цивилизационной рыночной экономики.