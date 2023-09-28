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    12:21, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Штрафовать предпринимателей за жалобы потребителей планируют в Казахстане

    штрафы
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ МИА «Казинформ»

    Мажилис рассматривает законопроект «О защите прав потребителей». Одной из новел документа является предложение штрафовать предпринимателей за жалобы потребителей на товары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - Предлагается ввести гражданскую правовую ответственность предпринимателя, налагаемую в виде штрафа судом в пользу потребителя, чьи права были нарушены и не решены на досудебном этапе при обращении к предпринимателям, - сказал вице-министр торговли и интеграции Кайрат Балыкбаев во время презентации законопроекта.


    Размер штрафа составляет от 10% до 50% от суммы иска потребителя. Чем меньше сумма иска, тем больше размер штрафа, в пределах указанного выше.

    По его словам, в этой новелле есть несколько положительных моментов: это мотивация предпринимателей добровольно устранять нарушения на досудебном этапе (принцип: здесь и сейчас); ориентация на потребности клиента; мотивация к развитию общественного мониторинга и построения цивилизационной рыночной экономики.

    - Аналогичная положительная практика имеет место в странах Евразийского экономического союза, с которыми мы строим согласованную политику, - добавил спикер.

    Теги:
    Мажилис Общество Бизнес
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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