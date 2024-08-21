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    12:49, 21 Август 2024 | GMT +6

    Штрафов на 322 млн тенге наложил Минтруда РК за нарушение прав работников

    деньги, ақша, тенге, банк
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Министерством труда и социальной защиты РК было выявлено и наложено штрафов на 3000 предприятий. Об этом на брифинге СЦК рассказал первый вице-министр труда и социальной защиты Акмади Сарбасов.

    По словам вице-министра, количество проверок предприятий за квартал было увеличено на 8%. Основными нарушениями были названы практики найма и увольнения работников – задолженности по зарплате, не заключение трудовых договоров, несвоевременная выплата зарплаты.

    - С начала года на 259 предприятиях было выявлено 3 млрд тенге долгов перед 15 тыс. работников. На сегодня задолженности погашены уже перед 13 тыс. работниками, -- заявил Сарбасов.

    Он также рассказал о разработке автоматизированного списка профилактического контроля предприятий. Это позволит в автоматическом режиме определять работодателей, нарушающих трудовое законодательство. При этом добросовестные компании не будут подвергаться лишним проверочным мероприятиям.

    Ранее сообщалось, что свыше 3,3 млрд тенге задолжали почти 15 тысячам казахстанцев работодатели.

    Теги:
    Минтруда и соцзащиты РК Работа Штрафы Права человека Рынок труда Предпринимательство и власть
    Данияр Ищанов
    Автор
    Данияр Ищанов
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