Штрафов на 322 млн тенге наложил Минтруда РК за нарушение прав работников

Министерством труда и социальной защиты РК было выявлено и наложено штрафов на 3000 предприятий. Об этом на брифинге СЦК рассказал первый вице-министр труда и социальной защиты Акмади Сарбасов.

По словам вице-министра, количество проверок предприятий за квартал было увеличено на 8%. Основными нарушениями были названы практики найма и увольнения работников – задолженности по зарплате, не заключение трудовых договоров, несвоевременная выплата зарплаты.

- С начала года на 259 предприятиях было выявлено 3 млрд тенге долгов перед 15 тыс. работников. На сегодня задолженности погашены уже перед 13 тыс. работниками, -- заявил Сарбасов.

Он также рассказал о разработке автоматизированного списка профилактического контроля предприятий. Это позволит в автоматическом режиме определять работодателей, нарушающих трудовое законодательство. При этом добросовестные компании не будут подвергаться лишним проверочным мероприятиям.

Ранее сообщалось, что свыше 3,3 млрд тенге задолжали почти 15 тысячам казахстанцев работодатели.