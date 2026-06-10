Штрафы за авторизацию пользователей через иностранные сервисы ввели в России

Госдума приняла законопроект, вводящий административную ответственность для владельцев сайтов и приложений за несоблюдение требований к авторизации пользователей, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Москве.

Согласно документу, опубликованному в законодательной базе парламента, за использование не предусмотренных российским законодательством способов идентификации, в том числе через зарубежные сервисы и иностранную электронную почту, предусматриваются штрафы.

За первое нарушение правил авторизации физическим лицам грозит штраф от 10 000 до 20 000 рублей, должностным — от 30 000 до 50 000 рублей, юридическим — от 500 000 до 700 000 рублей.

При повторном нарушении размер штрафа удваивается.

Владельцы сайтов и приложений обязаны авторизовывать пользователей только через российские инструменты: по номеру мобильного телефона, через портал «Госуслуги», Единую биометрическую систему (ЕБС) либо через российский сервис авторизации.

За нарушение правил функционирования рекомендательных технологий также предусмотрены штрафные санкции. Если компания не исполнит предписание Роскомнадзора о прекращении выдачи информации посредством таких технологий, размер штрафа при повторном нарушении может достигать 2,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что сумма задолженности Google в России превышает 2 ундециллиона рублей.