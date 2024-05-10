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    11:51, 10 Май 2024 | GMT +6

    Штрафы за нарушение нормативных требований увеличат в области электроэнергетики в Казахстане

    кегок
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев сообщил о принимаемых мерах по усилению энергетического контроля, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    По его словам, министерством в рамках поручения по усилению энергетического контроля проводится следующая системная законодательная работа: 

    • исключение требований Предпринимательского кодекса при проведении проверок электростанций и региональных электросетевых компаний; 
    • проведение внутри энергопредприятия производственного энергетического контроля; 
    • увеличение штрафных санкций за нарушение нормативных требований в области электроэнергетики; 
    • увеличение штатной численности территориальных подразделений Комитета энергонадзора. 

    - Для стабильного прохождения предстоящего отопительного сезона на энергопредприятиях необходимо выполнить все запланированные ремонты в полном объеме. Министерством уже в начале года произведена корректировка тарифа с включением всех требуемых объемов ремонтно-восстановительных работ. Восполнить аварийный запас материалов, используемых в паводковый период. Обеспечить создание нормативного запаса топлива. Провести обучение и тренировку персонала для сохранения навыков в летний период. Получить паспорт готовности к работе в осенне-зимний период, - сказал Алмасадам Саткалиев на заседании Правительства. 

    Теги:
    Электроэнергия Правительство РК Минэнерго РК Штрафы Промышленность
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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