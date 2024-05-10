Штрафы за нарушение нормативных требований увеличат в области электроэнергетики в Казахстане
Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев сообщил о принимаемых мерах по усилению энергетического контроля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, министерством в рамках поручения по усилению энергетического контроля проводится следующая системная законодательная работа:
- исключение требований Предпринимательского кодекса при проведении проверок электростанций и региональных электросетевых компаний;
- проведение внутри энергопредприятия производственного энергетического контроля;
- увеличение штрафных санкций за нарушение нормативных требований в области электроэнергетики;
- увеличение штатной численности территориальных подразделений Комитета энергонадзора.
- Для стабильного прохождения предстоящего отопительного сезона на энергопредприятиях необходимо выполнить все запланированные ремонты в полном объеме. Министерством уже в начале года произведена корректировка тарифа с включением всех требуемых объемов ремонтно-восстановительных работ. Восполнить аварийный запас материалов, используемых в паводковый период. Обеспечить создание нормативного запаса топлива. Провести обучение и тренировку персонала для сохранения навыков в летний период. Получить паспорт готовности к работе в осенне-зимний период, - сказал Алмасадам Саткалиев на заседании Правительства.