Штрафы за нарушение нормативных требований увеличат в области электроэнергетики в Казахстане

По его словам, министерством в рамках поручения по усилению энергетического контроля проводится следующая системная законодательная работа:

- Для стабильного прохождения предстоящего отопительного сезона на энергопредприятиях необходимо выполнить все запланированные ремонты в полном объеме. Министерством уже в начале года произведена корректировка тарифа с включением всех требуемых объемов ремонтно-восстановительных работ. Восполнить аварийный запас материалов, используемых в паводковый период. Обеспечить создание нормативного запаса топлива. Провести обучение и тренировку персонала для сохранения навыков в летний период. Получить паспорт готовности к работе в осенне-зимний период, - сказал Алмасадам Саткалиев на заседании Правительства.