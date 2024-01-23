Штрафы на 323 млрд тенге за эконарушения выписали в РК

В судебном порядке приостановлено строительство нового отвала отходов ТОО «Казфосфат» и обогатительной фабрики ТОО «Казахмыс», среди крупных предприятий также ТОО «Ферум Фтор», «Shymkent Temir» и др. Об этом на заседании Правительства сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

В судебном порядке приостановлено строительство нового отвала отходов ТОО «Казфосфат» и обогатительной фабрики ТОО «Казахмыс», среди крупных предприятий также ТОО «Ферум Фтор», «Shymkent Temir» и другие. Об этом на заседании Правительства сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.

Как сообщалось, по итогам 2023 года в Казахстане удалось достичь снижения нормативов по выбросам на 3,3% и по сбросам на 8%.

- Инспекционные службы в 2023 году провели 652 проверки соблюдения экологического законодательства. Выявили 1679 нарушений, по которым выдано 628 предписаний об их устранении. Наложено 2138 административных штрафов на общую сумму 322,9 млрд тенге. Из них взыскано 1834 в размере 11,3 млрд тенге. На исполнении находятся штрафы на сумму 311,6 млрд тенге, — сказал Е. Нысанбаев.

Наиболее крупные штрафы за сброс загрязняющих веществ без наличия экологического разрешения взысканы с ТОО «Karabatan Utility Solutions» – 7,2 млрд тенге и «ТенгизШевройл» – 2,8 млрд тенге.

При этом среди регионов наибольшие размеры штрафов отмечены:

в ВКО – 2,6 млрд тенге;

Кызылординской области – 681,8 млн тенге;

области Абай – 677,5 млн тенге;

Актюбинской области – 133,8 млн тенге.