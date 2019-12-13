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Штраф заплатит водитель в СКО, не уступивший дорогу пожарным

13 Декабря 2019 17:30
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Штраф заплатит водитель в СКО, не уступивший дорогу пожарным

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские совместно с пожарными провели рейд «Увидел пожарную машину – уступи дорогу!», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, профилактическое мероприятие проводили, чтобы в очередной раз напомнить водителям о необходимости пропускать спецавтомобили с включенными световыми сигналами и звуковой сигнализацией. Требование прописано в правилах дорожного движения. На деле же соблюдают его не все.

В ходе рейда водитель «Volkswagen» не уступил дорогу пожарной машине. Сотрудники батальона патрульной полиции на водителя составили административный протокол. Ему предстоит выплатить штраф в размере 7 МРП, или более 17 тыс. тенге.


«Ежедневно на дорогах нашего города и области мчатся пожарные и специальные машины с включенными световыми сигналами и звуковой сигнализацией. Они спешат на место экстренного вызова. От скорости прибытия на место происшествия или чрезвычайной ситуации напрямую зависят жизни и здоровье людей», - напомнили спасатели.

Правила дорожного движения требуют при приближении транспортного средства, имеющего спецсигналы, водители обязаны уступить дорогу для обеспечения его беспрепятственного проезда. Запрещается выполнять обгон такой техники. Приближаясь к стоящему транспортному средству с включённым проблесковым маячком синего цвета, водитель должен снизить скорость, чтобы иметь возможность немедленно остановиться в случае необходимости.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Транспорт, Другие государственные органы,
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Автор:

Олеся Жуковень

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