Штраф заплатит водитель в СКО, не уступивший дорогу пожарным

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские совместно с пожарными провели рейд «Увидел пожарную машину – уступи дорогу!», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, профилактическое мероприятие проводили, чтобы в очередной раз напомнить водителям о необходимости пропускать спецавтомобили с включенными световыми сигналами и звуковой сигнализацией. Требование прописано в правилах дорожного движения. На деле же соблюдают его не все.

В ходе рейда водитель «Volkswagen» не уступил дорогу пожарной машине. Сотрудники батальона патрульной полиции на водителя составили административный протокол. Ему предстоит выплатить штраф в размере 7 МРП, или более 17 тыс. тенге.





«Ежедневно на дорогах нашего города и области мчатся пожарные и специальные машины с включенными световыми сигналами и звуковой сигнализацией. Они спешат на место экстренного вызова. От скорости прибытия на место происшествия или чрезвычайной ситуации напрямую зависят жизни и здоровье людей», - напомнили спасатели.

Правила дорожного движения требуют при приближении транспортного средства, имеющего спецсигналы, водители обязаны уступить дорогу для обеспечения его беспрепятственного проезда. Запрещается выполнять обгон такой техники. Приближаясь к стоящему транспортному средству с включённым проблесковым маячком синего цвета, водитель должен снизить скорость, чтобы иметь возможность немедленно остановиться в случае необходимости.