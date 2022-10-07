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    19:50, 06 Октябрь 2022 | GMT +6

    Штраф заменили лишением свободы чиновнику в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области осужденному за мошенничество бывшему руководителю управления государственных доходов Кызылжарского района Мереке Агажанову заменили штраф лишением свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководитель управления превенции Дамир Хабибулин сообщил, что в июне судебная коллегия по уголовным делам приговор в отношении Агажанова изменила с заменой назначенного наказания на лишение свободы сроком на три года с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Бывшего чиновника пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе. Приговор в законную силу вступил.

    Ранее Агажанову было назначено наказание в виде штрафа в размере 10,2 млн тенге.

    «Расследованием установлено, что совершению коррупционного правонарушения послужили незнание действующего законодательства субъектом предпринимательства, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей руководства департамента государственных доходов. Руководителю ведомства Тулегену Кабдушеву было назначено наказание в виде замечания», - сказал Д.Хабибулин.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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