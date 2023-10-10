Штраф за цветы во дворе в Рудном: убирать их не обязывали

Нашумевшая история по штрафу за посаженные цветы возле дома в Рудном стала темой для обсуждения в Сети. Пользователи возмутились действиями властей по отношению к тем, кто облагораживает участки, но как выяснилось, ситуация заключалась в другом, передает корреспондент агентства Kazinform.

Напомним, рудничанку оштрафовали за разведенный палисадник возле дома. Жалоба поступила от соседки в областной департамент по управлению земельными ресурсами. Резонанс в социальных сетях вызвали действия властей. Но как выяснилось, разведенные цветы не стали поводом для штрафа.

— Крупный штраф за цветник, разбитый возле подъезда многоэтажки в Рудном, стал темой № 1 на минувших выходных. Пользователи Сети возмутились тем, что Людмила Пионткевич понесла наказание за то, что пыталась облагородить придомовую территорию.

Однако здесь не все так однозначно, говорят в департаменте по управлению земельными ресурсами Костанайской области.

— Дело не в цветах, а в ограждении. К нам обратилась жительница дома № 7 по ул. Дзержинского с жалобой на то, что ее соседка под окнами поставила ограждение с сеткой рабицей, калиткой и замком, установила там лавочку, цветник, и пользуется территорией в личных целях, не допуская туда жильцов. Об этом говорят и другие жители дома. Конфликт тянется больше 3 лет. Жильцы не раз вызывали сотрудников местной полицейской службы, обращались в акимат Рудного. Когда жалоба поступила к нам, на место выехал инспектор, который зафиксировал нарушения и выписал штраф в размере 70 МРП (258 750 тенге), согласно ст. 136 КоАП РК «Нарушение права государственной собственности на землю». Отмечу, что санкции статьи не предусматривают наказание в виде предупреждения. Инспектор разъяснил Людмиле Пионткевич, что она может обжаловать штраф, однако она этого делать не стала и оплатила половину его размера в течение 7 дней, — рассказал руководитель департамента Кайрат Оспанов.

Также в ведомстве подчеркнули, что цветы не обязывали убирать, только сетку.

Руководитель напомнил о наличии кондоминиума. Если бы все было оформлено согласно закону о жилищных отношениях, то точку в споре уже бы поставил суд. А без регистрации, земля вокруг считается госсобственностью.