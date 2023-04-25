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Штраф за соль: два предприятия наказали после жалобы жителя на уборку улиц в Павлодаре

Автор:  
Виктор Смирнов
25 Апреля 2023, 19:51
Штраф за соль: два предприятия наказали после жалобы жителя на уборку улиц в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – ТОО «Холдинг-Транс-Павлодар» и ТОО «Горкомхоз Павлодар» были оштрафованы на 69 тысяч тенге каждое за использование соли в борьбе с гололедом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя руководителя департамента экологии по Павлодарской области Магзума Кукумбаева, в ведомство обратился павлодарец с жалобой на уборку улиц от снега, проводимую этими предприятиями.

«Было установлено, что для борьбы с гололедом они использовали пескосолянную смесь. Между тем, в соответствии со статьей 238 Экологического кодекса РК на землях населенных пунктов запрещается использование поваренной соли для борьбы с гололедом», – сообщил Магзум Кукумбаев.

В результате предприятиям были выписаны штрафы по 69 тысяч тенге.


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