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    09:13, 21 Октябрь 2022 | GMT +6

    Штраф за распитие спиртного ошибочно выписали пенсионеру в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Житель Северо-Казахстанской области получил уведомление о штрафе за нарушение, которое он не совершал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, на имя главы ведомства пришло благодарственное письмо от пенсионерки. Из него и стало известно, что ее супруг получил уведомление о штрафе за распитие спиртного в общественном месте. Однако ничего подобного пожилой горожанин не совершал. После обращения женщины провели проверку, штраф отменили, а уведомление направили настоящему нарушителю. Причиной стал технический сбой. Пенсионерка указала, что разобраться в ситуации ей помог сотрудник административной полиции Ринат Багаутдинов.

    В пресс-службе отметили, что в повседневной работе полицейским приходится сталкиваться с самыми разными ситуациями. Некоторые из них сложно назвать стандартными.

    «Но главная установка для сотрудников — оказание помощи людям, восстановление их законных прав и обеспечение безопасности», - добавили в департаменте.


    Теги:
    Общество Северо-Казахстанская область Закон и право Правоохранительные органы
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