Штраф за распитие спиртного ошибочно выписали пенсионеру в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Житель Северо-Казахстанской области получил уведомление о штрафе за нарушение, которое он не совершал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, на имя главы ведомства пришло благодарственное письмо от пенсионерки. Из него и стало известно, что ее супруг получил уведомление о штрафе за распитие спиртного в общественном месте. Однако ничего подобного пожилой горожанин не совершал. После обращения женщины провели проверку, штраф отменили, а уведомление направили настоящему нарушителю. Причиной стал технический сбой. Пенсионерка указала, что разобраться в ситуации ей помог сотрудник административной полиции Ринат Багаутдинов.

В пресс-службе отметили, что в повседневной работе полицейским приходится сталкиваться с самыми разными ситуациями. Некоторые из них сложно назвать стандартными.

«Но главная установка для сотрудников — оказание помощи людям, восстановление их законных прав и обеспечение безопасности», - добавили в департаменте.