Штраф за посещение порносайтов: полицейские предупредили о новой схеме мошенничества

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мошенники разработали новую схему, по которой гражданам предлагают оплатить штраф за посещение порносайтов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министерство внутренних дел Казахстана предупредило о новой схеме мошенничества.

«В социальных сетях распространяется информация касательно граждан, получивших уведомления от имени правоохранительных органов о блокировании компьютера или гаджета за посещение сайтов с порнографией. Гражданам предлагается оплатить штраф путем пополнения баланса прилагаемого абонентского номера через мобильные приложения либо банковские терминалы. Это одна из мошеннических схем. Такие уведомления прикрепляются к определенным интернет-ресурсам, при обращении на которые оно активируется», - сообщила представитель пресс-службы Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек на брифинге.

По ее словам, правоохранительные органы не имеют отношения к таким уведомлениям. Все их действия строго регламентированы действующим законодательством. Также законодательно урегулирована процедура наложения взысканий, которая не предусматривает оплату штрафов переводом на баланс мобильного телефона либо банковский счет граждан.

«Если вы поддались на уловки мошенников, рекомендуем обратиться в полицию по месту жительства, а также предоставить имеющиеся на руках доказательства совершения преступления: телефон, скриншоты, чеки и так далее», - добавила Шугыла Турлыбек.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в Астане в результате действий интернет-мошенников нанесен ущерб в миллиарды тенге.