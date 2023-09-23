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    23:00, 22 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Штраф за ношение бурки вводят в Швейцарии

    Бурка
    Фото: pixabay.com.

    В Швейцарии приняли закон, запрещающий ношение закрывающей лицо одежды в общественных местах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Swissinfo.ch.

    Парламент страны принял законопроект правительства о реализации так называемой инициативы против ношения бурки на федеральном уровне, включая введение штрафа в размере до 1000 швейцарских франков (1115 долларов США) в случае нарушения.

    Вслед за Сенатом Палата представителей одобрила законопроект в среду. За документ проголосовал 151 член палаты, против – 29, воздержались - шесть.

    Спорная инициатива за введение запрета на ношение бурки была одобрена, собрав 51,2% голосов в марте 2021 года. Против нее выступило большинство партий, за исключением Швейцарской народной партии.

    Согласно законопроекту правительства страны, запрещается скрывать лицо в общественных местах. Глаза, нос и рот должны быть видны во всех общественных или иных местах, доступных для населения. Предусмотрен также ряд исключений. Лицо можно будет скрывать в самолетах, в помещениях консульских или дипломатических, и религиозных учреждениях.

    Народная партия тщетно пыталась добиться полного запрета. Депутат Народной партии Вальтер Вобманн заявил, что эта инициатива направлена не только против ношения паранджи, но и против политических демонстрантов в масках, которые громят здания, или хулиганов.

    Теги:
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