Штраф за ношение бурки вводят в Швейцарии

В Швейцарии приняли закон, запрещающий ношение закрывающей лицо одежды в общественных местах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Swissinfo.ch.

Парламент страны принял законопроект правительства о реализации так называемой инициативы против ношения бурки на федеральном уровне, включая введение штрафа в размере до 1000 швейцарских франков (1115 долларов США) в случае нарушения.

Вслед за Сенатом Палата представителей одобрила законопроект в среду. За документ проголосовал 151 член палаты, против – 29, воздержались - шесть.

Спорная инициатива за введение запрета на ношение бурки была одобрена, собрав 51,2% голосов в марте 2021 года. Против нее выступило большинство партий, за исключением Швейцарской народной партии.

Согласно законопроекту правительства страны, запрещается скрывать лицо в общественных местах. Глаза, нос и рот должны быть видны во всех общественных или иных местах, доступных для населения. Предусмотрен также ряд исключений. Лицо можно будет скрывать в самолетах, в помещениях консульских или дипломатических, и религиозных учреждениях.

Народная партия тщетно пыталась добиться полного запрета. Депутат Народной партии Вальтер Вобманн заявил, что эта инициатива направлена не только против ношения паранджи, но и против политических демонстрантов в масках, которые громят здания, или хулиганов.