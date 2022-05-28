28 Мая 2022 15:22

Штраф в размере 10 МРП грозит регулярным нарушителям тишины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О предусмотренных за нарушение тишины штрафах рассказали в столичном департаменте полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Санкция статьи 437 КоАП РК предусматривает штраф на физических лиц в размере пяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей», - сообщили в пресс-службе департамента в ответ на запрос редакции.

Между тем, в случае повторения прецедентов, штраф увеличивается.

«Нарушение тишины, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф на физических лиц в размере десяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере сорока, на субъектов среднего предпринимательства – в размере шестидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей», - говорится в предоставленной информации.