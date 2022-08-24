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    19:49, 23 Август 2022 | GMT +6

    Штраф в 612 тыс. тенге за двойное гражданство заплатит жительница Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Более 10 лет жительница г. Рудный нарушала законодательство в сфере миграции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «Специализированным судом по административным делам города Рудного привлечена к ответственности 56-летняя женщина, которая более 10 лет имела гражданство Республики Казахстан и Российской Федерации. Теперь она должна выплатить штраф в размере 612 тысяч тенге», – сообщил начальник отдела управления миграционной службы департамента полиции Костанайской области Ринат Сыздыков.

    Для выявления и пресечения фактов двойного гражданства на постоянной основе в миграционную службу области поступают сведения с заинтересованных государственных органов о наличии у тех или иных граждан двойного гражданства. Данная информация проверяется.

    «Проводится совместная работа с Государственными центрами по выплате пенсий в части выявления лиц, получающих пенсионные выплаты в Казахстане и одновременно на территории иностранного государства, сотрудниками Пограничной службы КНБ РК, а также другими государственными органами», – проинформировал Сыздыков.

    Стоит отметить, за семь месяцев этого года к административной ответственности привлечено 39 граждан, из которых семеро выдворены за пределы страны, с ограничением права в течении пяти лет въезжать на территорию Казахстана.

    Теги:
    Общество Костанай Костанайская область Борьба с преступностью мигранты
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