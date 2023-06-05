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    13:15, 05 Июнь 2023 | GMT +6

    Штраф в 5,2 млн тенге заплатит ветинспектор за взятки в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Петропавловский городской суд вынес приговор в отношении государственного ветсанинспектора по факту получения им взятки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции бывшему госслужащему придется заплатить штраф в 35-ти кратном размере сумме взятки – 5,2 млн тенге.

    «В период с февраля по март 2023 года Жанарбек Бусурманов, используя служебное положение, на системной основе получал взятки от предпринимателей, осуществляющих оптовый закуп и розничную реализацию мясной продукции на городских рынках «Привокзальный», и «Дария» без соответствующих сопроводительных ветеринарных документов. Деятельность осужденного стала возможной вследствие отсутствия должного контроля и попустительства со стороны ответственных лиц территориальной инспекции», - сообщил на встрече с коллективом организации первый заместитель антикоррупционного ведомства Айдос Жунисов.

    По решению Председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора руководитель Петропавловской городской территориальной инспекции Акпан Кусаинов привлечен к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора.


    Теги:
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