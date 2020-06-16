Штраф в 277 тысяч тенге грозит за разведение костра в Иле-Алатауском нацпарке

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ДЧС Алматы рассказали об усилении патрулирования Иле-Алатауского национального природного парка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ДЧС Алматы, в связи с высокой температурой, в горнолесных районах сохраняется пожарная опасность. За период карантина зарегистрировано больше 200 случаев возгорания сухостоя, причина которых – неосторожное обращение с огнем.

В этой связи патрули ДЧС, природоохранной полиции и инспекторов Иле-Алатауского национального парка были усилены. Теперь дежурство несут два вида патруля - конный и пеший, помогают им также волонтеры.

«В минувшие выходные при патрулировании инспекторами отдела ЧС Бостандыкского района совместно с сотрудниками Иле-Алатауского национального природного парка выявлен факт розжига огня на территории парка. Гражданин В. 1966 г.р. полностью разложил дрова, разжег костер, для приготовления пищи, рядом дымился самовар в запрещенном для этого месте», - рассказали в ДЧС.

Нарушение требований пожарной безопасности и санитарных правил в лесах, на особо охраняемых природных территориях, влечет штраф на физлиц в размере 100 МРП (277 800 тенге), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – в размере 250 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 400 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1500 МРП.

«В связи с тем, что гражданин В. признал свое нарушение, теперь ему придется оплатить штраф. Инспектором опергруппы ГНПП Иле-Алатауского нацпарка был составлен протокол, где ему выписали штраф в порядке сокращенного производства. Нарушителю придется заплатить штраф в течение 7 дней, но не всю сумму, а половину - 50 МРП (138 тысяч 900 тенге). За подобные нарушения десятки жителей пытавшихся зажечь костер были привлечены к административной ответственности и в природном парке Медео, и в Аксайском ущелье», - отметили в ДЧС.

Отдыхающим на территории нацпарка напомнили о запрете сжигания мусора и разведения костров. Всего с начала патрулирования в 2020 году пресечено 57 розжигов костра и открытого огня, природоохранной полицией составлено 23 административных материала на сумму 138 тысяч 900 тенге, роздано 1765 памяток о соблюдении мер пожарной безопасности в предгорной местности, проводятся беседы.

При этом специально оборудованные места (скамейка, стол, забетонированная площадка для приготовления пищи) имеются в Алмаарасане, вдоль речки Улкен Алматы, Казачка.