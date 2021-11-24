Штраф в 19,5 млн тенге заплатит директор одной из костанайских школ за коррупцию

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В суде №2 города Костаная рассмотрено уголовное дело в отношении директора средней школы №122 М. за совершение тяжкого коррупционного преступления - неоднократного хищения бюджетных средств, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облсуда.

Как выяснилось, подсудимая М. за период с октября 2019 года по январь 2021 года неоднократно похищала и присваивала бюджетные средства на общую сумму 1 955 300 тенге, вверенные ей в связи со служебной деятельностью. В результате мошеннических действий М. государству в лице управления образования причинен материальный ущерб.

В ходе судебных прений прокурор просил назначить подсудимой М. наказание в виде 2 лет лишения свободы. Однако подсудимая вину не признала.

«При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимого: первая судимость, семейное и материальное положения, положительные характеристики, состояние здоровья.

Отягчающих обстоятельств по делу не установлено. Санкция ст.189 ч.3 п.п.«2,3» УК предусматривает наказание в виде: ограничения на срок от 2 до 7 лет либо лишения свободы на тот же срок, либо штрафа от 10-кратного до 20-кратного размера похищенного имущества, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности.

Учитывая то, что подсудимая М. совершила тяжкое коррупционное преступление против интересов государственной службы и государственного управления, вину не признала и не раскаялась в содеянном, суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10-кратного размера похищенного имущества, что эквивалентно 19 553 000 тенге в доход государства с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе»,- прокомментировали в суде.

Взыскан с экс-директора школы в пользу управление образования акимата Костанайской области причиненный материальный ущерб в сумме 1 955 300 тенге.

Приговор не вступил в законную силу.



