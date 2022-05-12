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Штраф в 150 тыс. тенге заплатит житель СКО за публикации в соцсетях
12 Мая 2022 13:52

Штраф в 150 тыс. тенге заплатит житель СКО за публикации в соцсетях

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 9 нарушений религиозного законодательства. По трем эпизодам проводится экспертиза, по шести – суд назначил административное наказание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, на основании религиоведческих исследований будут приняты процессуальные решения. Нарушителям, чья вина уже доказана, предстоит выплатить штрафы.

31-летнего жителя Петропавловска оштрафовали на 100 тыс. тенге за распространение в социальной сети «ВКонтакте» аудио- и видеофайлов религиозного содержания.

Столько же за подобное нарушение заплатит житель Есильского района.

Штраф в 150 тыс. тенге предстоит заплатить жителю района М. Жумабаева, который в социальных сетях Instagram и TikТок размещал материалы религиозного содержания.

«Правонарушения выявили оперативники областного департамента полиции во время мониторинга социальных сетей. По всем фактам собраны административные материалы и для принятия решения переданы в суд. Статьей 490 Кодекса РК об административных правонарушениях за распространение религиозной литературы и иных материалов религиозного содержания предусмотрено наказание в виде штрафа», - добавил начальник управления по противодействию экстремизму Руслан Жарасбаев.

В феврале этого года осудили жителя региона, который оставлял в социальных сетях комментарии экстремистского характера. Мужчина лишился свободы на семь лет.


Автор:
Корреспондент

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