Штраф в 150 МРП заплатит руководитель райбольницы в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области за нарушение норм лицензирования к административной ответственности и штрафу в размере 150 МРП привлечен руководитель одной из районных больниц, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Как рассказали в ведомстве, нарушение было выявлено в ходе рейда.

«Как установили наркополицейские, в лечебном учреждении не осуществляется охрана помещения склада – аптеки, в котором на момент проверки хранились 55 ампул наркотических препаратов и 34 ампулы психотропных препаратов. Как было установлено в ходе дальнейшей проверки, руководством больницы в этом году не заключен договор с охранной фирмой, что является нарушением ч.1 ст. 464 КРКоАП «Нарушение норм лицензирования». Согласно санкции статьи, на руководителя районной больницы наложен штраф в размере 150 МРП», - добавили в ведомстве.

В рамках спецоперации «Допинг» акмолинскими полицейскими раскрыто и пресечено порядка 10 наркоправонарушений.