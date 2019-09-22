-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:39
-
вчера 23:24
-
-
вчера 22:37
-
-
-
вчера 21:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 15:15
-
Штраф в 150 МРП заплатит руководитель райбольницы в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области за нарушение норм лицензирования к административной ответственности и штрафу в размере 150 МРП привлечен руководитель одной из районных больниц, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
Как рассказали в ведомстве, нарушение было выявлено в ходе рейда.
«Как установили наркополицейские, в лечебном учреждении не осуществляется охрана помещения склада – аптеки, в котором на момент проверки хранились 55 ампул наркотических препаратов и 34 ампулы психотропных препаратов. Как было установлено в ходе дальнейшей проверки, руководством больницы в этом году не заключен договор с охранной фирмой, что является нарушением ч.1 ст. 464 КРКоАП «Нарушение норм лицензирования». Согласно санкции статьи, на руководителя районной больницы наложен штраф в размере 150 МРП», - добавили в ведомстве.
В рамках спецоперации «Допинг» акмолинскими полицейскими раскрыто и пресечено порядка 10 наркоправонарушений.
- 26-летнюю акмолинку вынуждали заниматься проституцией
- Вице-премьер РК встретился с медиками ВКО
- Два года не получали положенную надбавку учителя Бурабайского района
- Как не стать жертвой лжесотрудников банка
- Бердибек Сапарбаев: То, что делается в Восточном Казахстане, не делается нигде
- Более 60 краж совершил мужчина в Костанайской и Акмолинской областях
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана