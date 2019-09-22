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Штраф в 150 МРП заплатит руководитель райбольницы в Акмолинской области

22 Сентября 2019 15:16
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Штраф в 150 МРП заплатит руководитель райбольницы в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области за нарушение норм лицензирования к административной ответственности и штрафу в размере 150 МРП привлечен руководитель одной из районных больниц, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

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Как рассказали в ведомстве, нарушение было выявлено в ходе рейда.

«Как установили наркополицейские, в лечебном учреждении не осуществляется охрана помещения склада – аптеки, в котором на момент проверки хранились 55 ампул наркотических препаратов и 34 ампулы психотропных препаратов. Как было установлено в ходе дальнейшей проверки, руководством больницы в этом году не заключен договор с охранной фирмой, что является нарушением ч.1 ст. 464 КРКоАП «Нарушение норм лицензирования». Согласно санкции статьи, на руководителя районной больницы наложен штраф в размере 150 МРП», - добавили в ведомстве.

В рамках спецоперации «Допинг» акмолинскими полицейскими раскрыто и пресечено порядка 10 наркоправонарушений.


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Ключевые слова: Акмолинская область, Здравоохранение,
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Автор:

Оксана Матасова

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