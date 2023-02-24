Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Штраф получила акмолинская экс-чиновница за два коррупционных преступления

Автор:  
Оксана Матасова
24 Февраля 2023, 06:35
Штраф получила акмолинская экс-чиновница за два коррупционных преступления

АРШАЛЫ. КАЗИНФОРМ – В Аршалынском районе Акмолинской области экс-руководитель Центра занятости населения осуждена за совершение двух преступлений. На показательном судебном заседании присутствовали сотрудники акимата и Центра занятости населения района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Аршалынском районном суде Акмолинской области, руководитель Центра занятости населения С. осуждена за совершение сразу двух преступлений.

С 2020 по 2022 годы женщина незаконно присвоила 800 тысяч тенге, издавая приказы на командировки без фактического выезда. Таким образом экс-чиновница совершила растрату, т.е. хищение с использованием служебного положения - п.2 ч.3 ст. 189 УК РК. Ущерб государству был возмещен в полном объеме.

«Во втором случае С. заключала с ТОО договоры о госзакупках на образовательные услуги по переподготовке безработных лиц. От директора ТОО Б. за покровительство и заключение в будущем новых договоров она получила 560 тысяч тенге», - поделились в ведомстве.

Суд признал виновной С. в получении взятки (ч.2 ст. 366 УК РК), а директора ТОО - в даче взятки должностному лицу (ч.2 ст.367 УК РК).

«Уголовное дело рассмотрено в согласительном производстве, так как подсудимые признали вину. Приговором суда С. назначен штраф на сумму 16 млн 770 тысяч тенге, Б. - на сумму 11 млн 180 тысяч тенге, с пожизненным лишением каждого права занимать должности на государственной службе», - резюмировали в ведомстве.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото Аршалынского районного суда


Акмолинская область   Коррупция  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге