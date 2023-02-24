Штраф получила акмолинская экс-чиновница за два коррупционных преступления

АРШАЛЫ. КАЗИНФОРМ – В Аршалынском районе Акмолинской области экс-руководитель Центра занятости населения осуждена за совершение двух преступлений. На показательном судебном заседании присутствовали сотрудники акимата и Центра занятости населения района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Аршалынском районном суде Акмолинской области, руководитель Центра занятости населения С. осуждена за совершение сразу двух преступлений.

С 2020 по 2022 годы женщина незаконно присвоила 800 тысяч тенге, издавая приказы на командировки без фактического выезда. Таким образом экс-чиновница совершила растрату, т.е. хищение с использованием служебного положения - п.2 ч.3 ст. 189 УК РК. Ущерб государству был возмещен в полном объеме.

«Во втором случае С. заключала с ТОО договоры о госзакупках на образовательные услуги по переподготовке безработных лиц. От директора ТОО Б. за покровительство и заключение в будущем новых договоров она получила 560 тысяч тенге», - поделились в ведомстве.

Суд признал виновной С. в получении взятки (ч.2 ст. 366 УК РК), а директора ТОО - в даче взятки должностному лицу (ч.2 ст.367 УК РК).

«Уголовное дело рассмотрено в согласительном производстве, так как подсудимые признали вину. Приговором суда С. назначен штраф на сумму 16 млн 770 тысяч тенге, Б. - на сумму 11 млн 180 тысяч тенге, с пожизненным лишением каждого права занимать должности на государственной службе», - резюмировали в ведомстве.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото Аршалынского районного суда