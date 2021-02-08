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Штраф почти в 146 тысяч тенге за публикацию в соцсети грозит жителю СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
8 Февраля 2021, 10:47
Штраф почти в 146 тысяч тенге за публикацию в соцсети грозит жителю СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали шесть нарушений религиозного законодательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, один факт связан с размещением фото-и аудиозаписей религиозного содержания в социальной сети. Мужчина разместил их на своей странице «ВКонтакте». Файлы направили на религиоведческое исследование. Если экспертиза признает материалы религиозными, мужчине придется заплатить штраф в размере до 50 МРП, что составляет 145,8 тысячи тенге.

Аналогичный факт зарегистрировали полицейские в отношении жительницы Петропавловска, которая пыталась продать по объявлению в интернете религиозную книгу.

«Религиозная деятельность в Казахстане регламентируется законодательством. Распространение религиозной литературы, иных информационных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения допускается только в культовых сооружениях, духовных организациях образования, в специально определенных местными исполнительными органами стационарных помещениях. Распространение в иных местах является нарушением закона», - напомнил начальник отдела управления по противодействия экстремизму Марат Халимулин.

На территории области религиозную литературу, помимо культовых сооружений, разрешено реализовывать в 15 местах, утверждённых постановлением акимата области 8 января 2021 года.


Северо-Казахстанская область   Борьба с преступностью   Религия   Общество  
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