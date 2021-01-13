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Штраф почти в 1 миллион тенге грозит владельцу казино, работавшего на карантине в Капшагае

13 Января 2021 21:10
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Штраф почти в 1 миллион тенге грозит владельцу казино, работавшего на карантине в Капшагае

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские г. Капшагая пресекли деятельность казино, которое работало незаконно, не учитывая карантинных ограничений, направленных на предупреждение массового распространения эпидемии коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Согласно постановлению главного санитарного врача области, деятельность всех казино ограничена. Однако выяснилось, что одно казино в городе тайно продолжало свою деятельность. Когда мы приехали, в игорном заведении было около 60 человек. По данному факту собранные фото-, видеоматериалы направлены в заинтересованный государственный орган для принятия соответствующих мер», - сообщили в Капчагайском ГОП.

За нарушения карантинных мер, владельцу казино грозит штраф на сумму более 900 тысяч тенге.




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#Алматинская область   #Коронавирус  
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Автор:

Хасан Еспанов

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