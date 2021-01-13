Штраф почти в 1 миллион тенге грозит владельцу казино, работавшего на карантине в Капшагае

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские г. Капшагая пресекли деятельность казино, которое работало незаконно, не учитывая карантинных ограничений, направленных на предупреждение массового распространения эпидемии коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно постановлению главного санитарного врача области, деятельность всех казино ограничена. Однако выяснилось, что одно казино в городе тайно продолжало свою деятельность. Когда мы приехали, в игорном заведении было около 60 человек. По данному факту собранные фото-, видеоматериалы направлены в заинтересованный государственный орган для принятия соответствующих мер», - сообщили в Капчагайском ГОП.

За нарушения карантинных мер, владельцу казино грозит штраф на сумму более 900 тысяч тенге.







