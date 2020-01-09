Штраф около 7,9 млн тенге грозит акмолинцу, оказавшему сопротивление полицейскому

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Штраф около 7,9 млн тенге либо лишение свободы на срок до 3-х лет грозит жителю Степногорска, привлеченному к уголовной ответственности за попытку помешать действиям полицейских, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, инцидент произошел в городе Степногорске.

«На пульт дежурной части управления полиции города Степногорска поступил вызов местного жителя с просьбой о помощи. По адресу выехала следственно-оперативная группа, на улице обнаружила звонившего в состоянии алкогольного опьянения. Однако мужчина, игнорируя требования оперуполномоченного управления полиции, приехавшего на вызов, начал вести себя агрессивно и оказал полицейскому сопротивление. Стражи порядка доставили 29-летнего нарушителя в управление полиции. Экспертиза выявила у мужчины алкогольное опьянение легкой степени, кроме того, подозреваемый состоит на учете в полиции», - рассказали в ведомстве.

Как добавили стражи порядка, по факту неповиновения требованиям полицейского, начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 380 УК РК (применение насилия в отношении представителя власти). Согласно санкции статьи нарушителю грозит штраф в размере 3 000 МРП, а это порядка 7,9 млн тенге либо лишение свободы на срок до 3-х лет. Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания.